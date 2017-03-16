Учения по ликвидации сибирской язвы прошли в Караганде

Сибирская язва, всполошившая в прошлом году не один регион страны, — одно из наиболее опасных заболеваний, возбудители которого могут применяться в качестве бактериологического оружия.

Медики учились, как ставить дезинфекционные барьеры, организовать карантин и отбирать пробы, передает корреспондент телеканала «Казахстан-Караганды».

Ветеринары, врачи, спасатели и сотрудники эпидемнадзора проводили учения в поликлинике, куда, по легенде, обратился парень, накануне зарезавший больную корову, а утром на руке появилась сыпь. Дежурный врач, осмотрев, измерив температуру и давление поставил диагноз . Сразу же был заготовлен защитный противочумный костюм, который составляют пижама, носки, сапоги, халат и косынка. Одновременно из поликлиники поступил сигнал на пульт скорой помощи, и вызвали бригаду для транспортировки больного в инфекционный бокс. Персонал в это время блокировал входы и выходы, были расставлены посты и определен круг лиц, с которыми контактировал пациент. Учения проводили со всей строгостью и с соблюдением необходимых мер предосторожности. Обработали и зачистку на территории очага — начиная с холодильника, где хранилось мясо, и заканчивая почво.

Учения актуальны всегда — руководитель отдела эпиднадзора районана им. Казыбек би города Караганды Жанар Беркимбаева сообщила, что 2016 году в РК зарегистрировано 19 случаев сибирской язвы, 11 из них зарегистрировано в Карагандинской области.