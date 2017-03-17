Турнир по бразильскому джиу-джитсу пройдет в Караганде

18-20 марта в Караганде в центре бокса имени С. Сапиева пройдет открытый международный турнир Arlan Grip Selection по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу (по правилам IBJJF), «Karaganda Open».
В международном турнире примут участие более 330 спортсменов.
18 марта – турнир пройдет среди детей;
19 марта – турнир среди взрослых, в разделе «Грепплинг»;
20 марта – турнир среди взрослых, в разделе «Кимоно».
Основной задачей данного мероприятия является развитие и популяризация джиу-джитсу и грепплинга в Казахстане.