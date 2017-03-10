Трамп не придет на бой Головкина и Джейкобса

Билеты на бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса почти полностью распроданы! Но количество желающих попасть на турнир продолжает расти, и организаторы сейчас готовы увеличить количество мест на арене «Мэдисон Сквер Гарден», передает «КТК».

Первыми фанаты раскупили билеты у ринга. Их стоимость достигала 1000 долларов. Сейчас в кассах остались лишь самые дешевые билеты по 100 «зеленых». До самого же боя остается чуть более недели – он состоится 18 марта в Нью-Йорке. В поединке с Джейкобсом Головкин в 17-й раз будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA.

Сейчас на счету казахстанца нет ни одного поражения. Он провёл 36 боев, из которых 33 завершились нокаутом. А вот его противник провел 33 поединка и только в одном из них не сумел одержать победу. Накануне промоутеры казахстанского боксера развеяли слухи о том, что посмотреть на бой придет глава Белого дома Дональд Трамп.

Напомним, по казахстанскому времени вечер бокса пройдет утром 19 марта. Трансляция на «Казахстане» и KazSport стартует в 8:00 по астанинскому времени.