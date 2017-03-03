«Тотальный диктант»: названо имя автора текста

2 марта на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Леонид Юзефович — не только писатель, но и сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов..

Каждая часть текста, который прозвучит на диктанте – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», – признался Леонид Юзефович.

В этом году география проекта «Тотальный диктант» расширилась — 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. Кроме России поступили заявки из 72 стран. Кстати, Литва и Исландия напишут диктант впервые.

«Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов Российской Федерации, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», – призналась директор фонда «Тотальный диктант»Ольга Ребковец.

В этом году во второй раз пройдет тест для иностранцев TruD, который создан на основе диктанта и предназначен для участников, которым навык владения русским языком не позволяет написать оригинальный текст целиком.

Проект «Тотальный диктант» в сотрудничестве с Британским советом запускает в этом году спецпроект «SPELL WELL: проверь свой английский». Совместная акция позволит объединить два языка (русский и английский), на которых говорит почти половина населения мира. Диктант на английском языке пройдет 22 апреля в ряде российских городов.

«Мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе», – прокомментировала выбор автора Ольга Ребковец.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет, прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта: весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Это делается для того, чтобы избежать опасности подтасовки результатов.

А мы напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ.

В Казахстане акция пройдет в 10 городах: Актобе, Алматы, Аксу, Акмол, Караганды, Костанай, Павлодар, Риддер, Семей, Темиртау.

Очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту проходят в Алматы, Актобе, Костанае и Семее с февраля, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.

В этом году во второй раз пройдет тест для иностранцев TruD, который создан на основе диктанта и предназначен для участников, которым навык владения русским языком не позволяет написать оригинальный текст целиком. В Алматы тест для иностранцев TruD пройдет впервые.

Также скоро пройдет обновление положения о конкурсе на лучшее освещение событий Тотального диктанта для блогеров и пользователей соц.сетей. Положение будет опубликовано на следующей неделе.

На официальном сайте «Тотального диктанта» есть страничка Караганды, где можно найти всю интересующую информацию о месте, времени проведения и уточнить детали. За обновлениями можно следить здесь. Кроме того, есть группа вконтакте и телефон 8-771-285-39-40.