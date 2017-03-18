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Театр оперы и балета приезжает в Караганду

Сабина 11 часов назад Комментировать 28

Труппа Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая приедет с гастролями в Шахтёрскую столицу.

Предоставляем вам расписание культурных мероприятий на время гастролей:

  • 22 марта в 18:30 на сцене Казахского драматического театра имени Сейфуллина состоится гала-концерт с ведущими оперными певцами и артистами балета.
  • 23 марта в 18:30 в каздрамтеатре представят балет Чайковского «Евгений Онегин», а на следующий день покажут «Сильфиду» — романтический балет великого датского хореографа Августа Бурновила. (Главная героиня — лесная фея, которая заблудилась в человеческом мире. Но чувства людей, и их действия, настолько чужды Сильфиде, что она должна умереть.)

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  • 25 марта, в 17:00 зрителей приглашают на постановку «Искатели жемчуга».
  • 26 марта в 17:00 карагандинцы увидят знаменитое «Лебединое озеро» Чайковского.

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Автор: Сабина

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