Театр оперы и балета приезжает в Караганду

Труппа Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая приедет с гастролями в Шахтёрскую столицу.

Предоставляем вам расписание культурных мероприятий на время гастролей:

22 марта в 18:30 на сцене Казахского драматического театра имени Сейфуллина состоится гала-концерт с ведущими оперными певцами и артистами балета.

на сцене Казахского драматического театра имени Сейфуллина состоится с ведущими оперными певцами и артистами балета. 23 марта в 18:30 в каздрамтеатре представят балет Чайковского «Евгений Онегин», а на следующий день покажут «Сильфиду» — романтический балет великого датского хореографа Августа Бурновила. (Главная героиня — лесная фея, которая заблудилась в человеческом мире. Но чувства людей, и их действия, настолько чужды Сильфиде, что она должна умереть.)