Неделя детской книги пройдёт в Караганде

С 28 марта по 1 апреля Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж. Бектурова проводит Неделю детской книги «Сказок дружный хоровод».
Заинтересовать детей книгами, привить любовь к чтению и показать все прелести мира, который дарят книжные страницы, — вот цели этого масштабного события.
В рамках Недели детской книги пройдут и различные мероприятия. Участников ждёт Театрализованное посвящение в читатели, обзор новых книг, акция «Книга в подарок», мастер-классы по оригами, просмотры мультфильмов, игры, викторины для детей и много всего нового!
Открытие Недели детской книги состоится 28 марта в 11:00.
Программа Недели Детской книги
- 28 марта, 11:00
І Күн «Ертегілік сейсенбі» — «Ертегілер шеруі»
I День «Сказочный вторник» — «Сказок дружный хоровод»
Посвящение в читатели
- 29 марта, 11:00
ІІ Күн «Таңғажайып сәрсенбі» — «Қазақ халқының ертегілері мен аңыздары әлемі»
II День «Чудесная среда» — «Мир сказок и легенд казахского народа»
Просмотр мультфильма, викторина
- 30 марта, 11:00
ІІІ Күн «Білімқұмар бейсенбі» — «Не? Қайда? Қашан?» —
III День «Почемучкин четверг» — «Что? Где? Когда?»
Беседа, викторина
- 31 марта, 11:00
IV Күн «Шығармашыл жұма» — «Өте шеберлі қолдар»
IV День «Творческая пятница» — «Мастера на все руки»
Творческая мастерская
- 1 апреля, 11:00
V Күн «Көңілді сенбі» — «Жүз достарға, жүз ермек»
V День – Весёлая суббота — «Сто затей для ста друзей»
Викторина, конкурсы, игры