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Неделя детской книги пройдёт в Караганде

Сабина 33 минуты назад Комментировать 2

С 28 марта по 1 апреля Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж. Бектурова проводит Неделю детской книги «Сказок дружный хоровод».


Заинтересовать детей книгами, привить любовь к чтению и показать все прелести мира, который дарят книжные страницы, — вот цели этого масштабного события.
В рамках Недели детской книги пройдут и различные мероприятия. Участников ждёт Театрализованное посвящение в читатели, обзор новых книг, акция «Книга в подарок», мастер-классы по оригами, просмотры мультфильмов, игры, викторины для детей и много всего нового!

Открытие Недели детской книги состоится 28 марта в 11:00.

Программа Недели Детской книги

  • 28 марта, 11:00
    І Күн «Ертегілік сейсенбі» — «Ертегілер шеруі»
    I День «Сказочный вторник» — «Сказок дружный хоровод»
    Посвящение в читатели
  • 29 марта, 11:00
    ІІ Күн «Таңғажайып сәрсенбі» — «Қазақ халқының ертегілері мен аңыздары әлемі»
    II День «Чудесная среда» — «Мир сказок и легенд казахского народа»
    Просмотр мультфильма, викторина
  • 30 марта, 11:00
    ІІІ Күн «Білімқұмар бейсенбі» — «Не? Қайда? Қашан?» —
    III День «Почемучкин четверг» — «Что? Где? Когда?»
    Беседа, викторина
  • 31 марта, 11:00
    IV Күн «Шығармашыл жұма» — «Өте шеберлі қолдар»
    IV День «Творческая пятница» — «Мастера на все руки»
    Творческая мастерская
  • 1 апреля, 11:00
    V Күн «Көңілді сенбі» — «Жүз достарға, жүз ермек»
    V День – Весёлая суббота — «Сто затей для ста друзей»
    Викторина, конкурсы, игры

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Автор: Сабина

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