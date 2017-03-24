Неделя детской книги пройдёт в Караганде

С 28 марта по 1 апреля Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж. Бектурова проводит Неделю детской книги «Сказок дружный хоровод».



Заинтересовать детей книгами, привить любовь к чтению и показать все прелести мира, который дарят книжные страницы, — вот цели этого масштабного события.

В рамках Недели детской книги пройдут и различные мероприятия. Участников ждёт Театрализованное посвящение в читатели, обзор новых книг, акция «Книга в подарок», мастер-классы по оригами, просмотры мультфильмов, игры, викторины для детей и много всего нового!

Открытие Недели детской книги состоится 28 марта в 11:00.

Программа Недели Детской книги