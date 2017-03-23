Супермаркет посылок появился в Караганде

Теперь получить письмо или посылку карагандинцам стало проще. В филиале «Казпочты», что в здании главпочтамта по пр. Бухар-Жырау, 39, появились постамат, пункты самообслуживания и супермаркет посылок, аналогов которому нет в СНГ. Все это, надеются сотрудники почтамта, сократит очереди.

– Не сразу, конечно, все произойдет. Но со временем, я думаю, люди научатся пользоваться нововведениями и поймут их преимущества, – рассуждает Сания Аймагамбетова, главный специалист сектора маркетинга. – Как получить посылку, используя новый почтовый супермаркет, сейчас объясняют администраторы. На самом деле, это очень просто – нужно внести в терминал свой номер телефона или трек-код посылки, получить талон с указанием номеров ряда и ячейки. И, забрав посылку, пройти с ней на «кассу», где проверят, действительно ли посылка предназначается вам.

Помимо этого, в здании почтамта заработал пункт самообслуживания, где можно самостоятельно отправить посылку – взять нужную по размеру коробку, положить в нее то, что нужно, упаковать и поставить на стеллаж, откуда ее заберет почтальон.

Здесь теперь также есть постамат и пункт обмена валюты, которые пока работают до 22:00. Но в скором времени станут круглосуточными.

Для корпоративных клиентов на почтамте теперь оборудовали зал на втором этаже. Раньше их обслуживали в соседнем помещении «Казахтелекома», где работали всего два окна, возле которых всегда стояла очередь. Сейчас такого нет – вместо двух окон функционируют пять, и ходить из одного здания к другому клиентам больше не нужно.

Напомним, что в Караганде недавно открылся обновленный филиал «Казпочты». Еще один подобный филиал заработал в Сарани.

По материалам karaganda-region.gov.kz