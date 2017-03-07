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Стало известно время начала трансляции вечера бокса с участием Головкина и Джейкобса

Алтынай Сарсенбаева 4 часа назад Комментировать 13

Телеканалы «Казахстан» и KazSport определились со временем начала трансляции вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, который пройдет 18 марта, передает vesti.kz.

Главным событием станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и регулярным чемпионом мира по версии WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

По казахстанскому времени вечер бокса пройдет утром 19 марта. Трансляция на «Казахстане» и KazSport стартует в 8:00 по астанинскому времени.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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