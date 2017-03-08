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Стали известны победительницы конкурса «Супер Мама 2017»

Сабина 35 минут назад Комментировать 1

Вчера, 7 марта, самые смелые мамы встретились в финале конкурса «Супер Мама 2017» в Караганде.

Мамы… Такие родные и любимые, для нас они — сама нежность, забота и мудрость. И, безусловно, каждая из них заслуживает приставки «супер».

Деятельные и обаятельные мамочки Караганды готовили видеовизитки, участвовали в семейной фотосессии и вот, в финале, участницы проявили себя в четырёх конкурсах,  после каждого из которых жюри выставляли конкурсанткам оценки.

Перед жюри, поделилась директор модельного агентства «Andres» Анастасия Коледова, предстал воистину сложный выбор — ведь все девушки на конкурсе любят свою семью  обладают множеством талантов.

Эффектные дефиле с детьми, демонстрация талантов и чудеса умелых рук предстали перед жюри. Участница Ольга Шерер удивляла судей яркими цветами, сделанными своими руками. Мама признается, что рукоделие — это её любимое занятие, пока ребенок спит.

Девушки очаровывали зрителей танцами, почивали вкуснейшими блюдами, удивляли костюмами и подачей.

Титул «Супер Мама года 2017» взяла любящая жена и мама очаровательной дочки Яна Уланова. «Первой Вице-Супер Мамой» стала Ирина Жукова, титул «Вторая Вице-Супер Мама» достался Ирине Нечаевой.

Яна Уланова
Яна Уланова
Ирина Жукова
Ирина Жукова
Ирина Нечаева
Ирина Нечаева

А мы поздравляем победительниц и всех мам с праздником 8 марта!

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Автор: Сабина

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