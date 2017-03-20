Стала известна победительница конкурса «Қазақ Аруы-2017»

В Астане состоялся финал конкурса красоты «Қазақ Аруы-2017». Победительницей стала Нұргүл Асанова из Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Первое место заняла Зуxра Сайпи из Кызылординской области. Обладательницей второго места стала Гүлжанат Жұмажанова (Актюбинская область). Третье место у Айгерім Орынбековой из Карагандинской области.

16 девушек из разных городов Казахстана приняли участие в конкурсе. В этом году в отборе приняли участие более 600 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. Основное условие для участниц проекта — владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Так как в первую очередь это конкурс красоты, то все конкурсантки, помимо интеллектуальных способностей, должны обладать приятными физическими данными и длинными волосами.

Конкурс «Қазақ Аруы» проходит в Казахстане уже шесть лет. Он проводится ежегодно в марте. В прошлом году титул «Қазақ Аруы-2016» достался Альмире Ахатовой из Атырауской области. В разное время победительницами были Гульназ Жоланова, Камшат Коскелова, Айгерим Канатбаева, Айганым Утепбергенова.

В состав жюри вошли продюсер проекта и автор идеи Баян Есентаева, тележурналист Айгуль Мукей, дизайнер Аида Кауменова, телеведущая Динара Сатжан, поэт Калкаман Сарин, певец Беркут, руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов, обладательница Гран-при «Қазақ аруы-2016» Альмира Ахатова, директор цирка Астаны Ерик Жолжаксынов. Председателем коллегии стала депутат Сената Парламента РК Бирганым Айтимова.