Стал известен предварительный виновник ДТП с пятью жертвами в Карагандинской области

Предварительного виновника смертельного лобового столкновения двух автомобилей, где погибли пять человек, назвал орган следствия, передает МИА «Казинформ».

В страшной аварии погибли жительница Алматы с двухлетней дочерью, её старший пятилетний сын и водитель «Тойоты» находятся в больнице. В «Мерседесе» сидели трое мужчин из Шымкента, все они погибли.

«По предварительной версии, не справился с управлением и выехал на встречную полосу житель Южного Казахстана 1990 года рождения», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

По словам Бакытжана Кудиярова, проводится досудебное расследование по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса «нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Напомним, на трассе Караганда-Балхаш, не доезжая 20 километров от поселка Спасск Абайского района, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой», в которой находилась семья из Алматы. Погибли пятеро — трое жителей Шымкента, а также 33-летняя алматинка с двухлетней дочерью. Ее пятилетний сын и водитель «Тойоты» госпитализированы.