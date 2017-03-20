Санаторий Жосалы
kontrol_1

Список некачественной казахстанской продукции опубликуют на новой платформе

Надежда Рогозина 9 часов назад Комментировать 18

Рейтинг Национального общества по защите прав потребителей «Сапа» поможет определить качественные и безопасные продукты и узнать, какие казахстаенские продукты не соответствуют нормам, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает Комитет, на новом информационном ресурсе oo-sapa.kz, посвященном защите прав потребителей, разместят перечень некачественной продукции с указанием причины несоответствия. В данный момент интернет-сайт находится в разработке.

В то же время при проведении мониторинга безопасности выявлены товары ненадлежащего качества. Так как казахстанский рынок представлен большим обилием продукции, охватить его полностью пока не представляется возможным, но в дальнейшем «Сапа» планирует перепроверять и качество уже исследованных товаров, и тестировать то, что будут выбирать сами потребители.

Теги

Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

Читайте также

0_1_010

Наурыз: праздничные наряды

Люди в традиционных костюмах — ещё одна неотъемлемая часть празднования Наурыз-мейрамы. Национальная одежда казахов вобрала …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.