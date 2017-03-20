Список некачественной казахстанской продукции опубликуют на новой платформе

Рейтинг Национального общества по защите прав потребителей «Сапа» поможет определить качественные и безопасные продукты и узнать, какие казахстаенские продукты не соответствуют нормам, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает Комитет, на новом информационном ресурсе oo-sapa.kz, посвященном защите прав потребителей, разместят перечень некачественной продукции с указанием причины несоответствия. В данный момент интернет-сайт находится в разработке.

В то же время при проведении мониторинга безопасности выявлены товары ненадлежащего качества. Так как казахстанский рынок представлен большим обилием продукции, охватить его полностью пока не представляется возможным, но в дальнейшем «Сапа» планирует перепроверять и качество уже исследованных товаров, и тестировать то, что будут выбирать сами потребители.