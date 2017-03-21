Сондерс может дать бой Головкину в Казахстане

Как стало известно ранее, поединок Билли Джо и Геннадия может пройти в Астане 17 июня в дни всемирной выставки EXPO-2017. Конкретные переговоры между командами Головкина и Сондерса могут начаться в ближайшие дни.

В качестве альтернативы Астане рассматривается вариант с Лондоном. В последнем бою утром 19 марта по казахстанскому времени Головкин (37-0, 33 KO) в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов. Сразу после боя с Джейкобсом GGG заявил, что готов встретиться с любыми соперниками, в том числе и с Сондерсом. Причины тому две — пояса и шоу. Британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 KO) в очередной раз выразил желание провести бой с Геннадием Головкиным.

Чемпион WBO заявил, что не смотрел последний поединок GGG, но готов дать ему бой.

«Я готов поехать куда угодно. Я не беспокоюсь по поводу возможного боя в Казахстане. Я готов драться с ним хоть в поле — мне все равно. Он хочет пояс WBO, а я готов поставить его на кон. Головкин силен, но боксер всегда побьет панчера, а он никогда не сталкивался с таким сложным соперников, как я. Джейкобс дал ему настоящий бой, но он не моего уровня, когда я в форме», — сказал Сондерс в интервью The Sun.

Сейчас 34-летний Геннадий Головкин владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.

По материалам vesti.kz.