Сондерс Головкину: «Я хочу боя не ради денег»

Чемпион мира WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс рассказал, как поступит со своим гонораром за бой с Геннадием Головкиным, а также обратился к казахстанцу с посланием, сообщает Sports.kz, ссылаясь на ESPN.

«Из того, что я слышал от своего менеджмента по поводу переговоров, меня все устраивает. Я хочу этого боя не ради денег, а ради испытания. Каждый пенни, заработанный мной в этом поединке, я отдам своему отцу. Сам я не хочу ни гроша. Я хочу выйти и доказать, что весь мир ошибается, показать, на что я способен. И для этого нет лучшего места, чем территория Головкина. Это еще больше разожжет во мне огонь. Вчера я посмотрел его бой с Джейкобсом. Я думаю, что смогу расстроить что-то в Головкине и добиться победы. Я знаю, что могу сделать, чтобы побить GGG, поэтому тогда и не встал посмотреть поединок.

Если вы будете стоять перед ним, обмениваясь ударами, то у вас возникнут проблемы. Против такого, как Головкин, нужно быть умнее. Я уверен, что он еще не бывал в ринге с таким мастеровитым боксером, как я.

У меня есть для него сообщение: „Ты можешь продолжать говорить о том, что хочешь все пояса. Но теперь пришло время действовать, либо замолчать. Ты либо дерешься со мной в июне, либо нет. Ты упоминал мое имя, и я с радостью угожу тебе, согласившись биться. Давай перестанем тратить время и приступим“, — заявил Сондерс.