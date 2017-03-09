События 9 марта

9 марта в мире отмечают:

День Содружества

Международный день диджея

Всемирный день почки

События:

1497 — Николай Коперник совершил первые астрономические наблюдения.

1822 — В Нью-Йорке Чарльз Грэм запатентовал искуственные зубы.

1858 — В Филадельфии запатентован уличный почтовый ящик. 1959 — в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка — кукла по имени Барби. 1977 — в США и Канаде запрещено использование сахарина в пище и медикаментах.

Родились:

1934 — Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт Земли. На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Ему нравился вид Земли из космоса, так, он, в частности, записал на бортовой магнитофон такие слова: «Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!»

1943 — Роберт Фишер, американский шахматист, 11-й чемпион мира (1972-75). Фишер приобрёл известность не только как чемпион мира, но и как скандалист. Его постоянно сопровождали скандалы, он всегда старался поставить себя выше других участников соревнований, требовал привилегий, нарушал регламент, причём часто делал это грубо и демонстративно 1970 — Шеннон Лето, американский рок-музыкант, барабанщик альтернативной группы 30 Seconds to Mars. До того, как Thirty Seconds to Mars стали популярны, Шеннон работал в джаз-мастерской. Отыграв с ними один сезон, он пошёл на следующее прослушивание. Но его не приняли из-за незнания нотной грамоты. «Когда я играл в той мастерской, я знал, что делать, и у меня все получалось — пока передо мной не поставили ноты», — говорит Шеннон.

1983 — Карина Разумовская, российская актриса театра и кино. В пять лет, в 1989 году, дебютировала в картине «Торможение в небесах». Последние фильмы с ее участием «Мажор 1,2», где сыграла роль Виктории Родионовой — следователь, начальник отдела уголовного розыска, капитан полиции.

1985 — Noize MC (Иван Алексеев), российский рэпер, певец, композитор и актёр. Музыка Noize MC совмещает в себе черты нескольких жанров и стилей. В своих треках музыкант совмещает речитатив с рок-композициями. Как утверждает сам музыкант, псевдоним он выбрал во время выступлений на школьных дискотеках, где дешёвая аппаратура всегда «фонила» и «хрипела», отсюда и происходит «MC Noize» (англ. noise — шум).

1985 — Наталия Медведева — российская актриса, телеведущая, экс-участница шоу Comedy Woman. В «Comedy Woman» у нее роль сумасшедшей и совершенно неуправляемой девушки. По словам актрисы, образ не был придуман специально, а сложился сам собой.