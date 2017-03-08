События 8 марта

8 марта в мире отмечают:

Международный женский день

События:

1809 — Вышла в свет первая книга «Басен» И.А.Крылова.

1817 — Основана Нью-Йоркская фондовая биржа.

1910 — Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом.

1963 — Никита Хрущёв заявил, что в СССР нет проблемы «отцов и детей».

1965 — Международный женский день 8 марта стал нерабочим днём.

Родились:

1714 — Карл Филипп Эммануил Бах, немецкий композитор, второй из пяти сыновей Иоганна Себастьяна Баха. В возрасте 24-х лет он получил степень, но сразу же оставил карьеру юриста и посвятил себя музыке. Известен также как Берлинский или Гамбургский Бах. Один из основателей классического музыкального стиля, сочинял в эпоху классицизма.

1947 — Николай Чиндяйкин — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1985 год), народный артист России (2013 год). Одна из популярных ролей актера — в фильме «Мама, не горюй», где он сыграл майора Алексея Ивановича.

1970 — Сергей Глушкоо — российский актёр, певец и бодибилдер, известный в странах бывшего СССР как стриптизёр под псевдонимом Тарзан и как муж Наташи Королёвой. При росте 186 см стал осваивать модельный бизнес, снимался в рекламных клипах, в том числе в клипе группы «Белый орёл» на песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой».

1983 — Ксения Бородина — российская телеведущая, актриса и диджей. С 2004 года — ведущая проекта «Дом 2» на телеканале ТНТ. Является автором нескольких книг.

1983 — Виктор Добронравов — российский актёр, актёр дубляжа, певец. Сейчас артист играет в театре Вахтангова и театре Антона Чехова. Известные роли в фильмах: «Шекспиру и не снилось» 2004—2005 г.г., «Чемпион» 2008—2009 г.г. «Сваты» 4 сезон(сыграл роль с отцом Фёдором и братом Иваном) 2010—2011 г.г., «Интерны» 2011 г. и других.