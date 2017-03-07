События 7 марта

7 марта в мире отмечают:

День рождения телефонного аппарата

День прогуливания уроков

День основания Общества спасения на водах (ОСВОД)

День теплого одеяла

События:

1876 — Александр Белл запатентовал телефон.



1933 — В Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу изобретена игра «Монополия».

1967 — Постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.

1992 — Состоялся премьерный показ аниме-сериала «Сейлор Мун».

1997 — Журнал «Nature» сообщил, что учёные из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягнёнка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.



Родились:

1941 — Андрей Александрович Миронов — выдающийся советский актёр театра и кино, театральный режиссёр-постановщик, сценарист, эстрадный певец, народный артист РСФСР . 1977 год начинается с показа телефильма «12 стульев». Аудиторию фильм разочаровал, однако критик В. Кичин пишет: «Получился же в фильме, и это бесспорно, — Бендер. Миронов играет здесь — при всём наборе лёгких и комедийных красок — драму очень талантливого человека».

1956 — Брайан Ли Крэнстон — американский актёр, лауреат премий «Тони», «Эмми» и «Золотой глобус». Обладатель именной звезды на Голливудской «Аллее славы».Широко известен как исполнитель главной роли учителя химии Уолтера Уайта в телесериале канала AMC «Во все тяжкие». В кино Крэнстон снискал признание за создание ключевых образов в картинах «Драйв», «Вспомнить всё» и «Операция „Арго“».

1958 — Александр Скляр — советский и российский музыкант, автор песен, радиоведущий, актёр. Создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ». Организатор и вдохновитель фестиваля альтернативной музыки «Учитесь плавать». Согласно распространённой легенде, оставил карьеру дипломата, чтобы профессионально заняться музыкой. Он написал заявление об увольнении на двух страницах и причиной ухода назвал поступление в консерваторию. Признаться, что истинной причиной было решение заняться рок-музыкой, он не решился.

1970 — Рэйчел Вайс — британская актриса, лауреат премии «Оскар». Рэйчел продолжила свою карьеру, снявшись в фильме «Цепная реакция», после чего снялась в фильме Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота». За этим последовали другие, ставшие популярными, фильмы с её участием, как, например, «Мумия» (1999 год) и «Константин: Повелитель тьмы» (2005 год).