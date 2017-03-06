События 6 марта

6 марта в мире отмечают:

Международный день зубного врача

День театрального кассира

Национальный день замороженных пищевых продуктов в США

День подснежников

Всероссийский день гурмана

События:

1790 — Джон Гринвуд, зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор.

1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин. За полтора года до этого он открыл лечебные свойства ацетилсалициловой кислоты, пытаясь найти лекарство для своего отца, страдавшего ревматизмом.



1902 — Основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).

1930 — В Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища под маркой «Clarence Birdseye».



1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя — Мухаммед Али.

1970 — В Англии вышел последний сингл Битлз «Let It Be».



Родились:



1934 — Михаил Михайлович Жванецкий — русский сатирик. Некоторые источники утверждают, что Жванецкий был одним из последних, кто получил звание «Народный артист СССР» в 1991 году, наряду с А. Б. Пугачёвой, однако в «Ведомостях Верховного Совета СССР» № 52 за 1991 год (самый последний выпуск) его имени нет среди других награждённых.

1937 — Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майор. Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. В день своего полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио.

1946 — Дэвид Гилмор — британский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink FloydВ 2011 году Гилмор занял 14-е место в рейтинге журнала Rolling Stone «100 самых лучших гитаристов всех времен». На протяжении всей своей музыкальной карьеры Гилмор активно участвует в деятельности многих благотворительных организаций.

1969 — Татьяна Буланова — поп-певица, Заслуженная артистка Российской Федерации. В 1996 году совместно с композитором Олегом Молчановым и поэтом Аркадием Славоросовым Татьяна записала альбом «Моё русское сердце», благодаря которому Татьяна начала приобретать популярность. Одна из песен с альбома — «Ясный мой свет», была удостоена таких наград, как «Золотой Граммофон» и «Песня года» и стала хитом 1996 года.

1972 — Шакил О’Нил — американский баскетболист. Шакил О’Нил считается одним из лучших центровых за всю историю НБА. При росте 2 м 16 см и весе свыше 140 кг он доминировал под кольцами, превосходя любого соперника. В 1996 году О’Нил был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА, став там самым молодым представителем.



1977 — Сергей Бурунов — российский киноактёр, актёр дубляжа, пародист. Известен участием в российском телевизионном шоу «Большая разница». Кроме того, актёр снимается в кино, участвует в дубляже зарубежных художественных фильмов и телесериалов, а также озвучивает компьютерные игры.