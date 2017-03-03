События 3 марта

3 марта в мире отмечают:

Всемирный день писателя

Всемирный день дикой природы

Международный день охраны здоровья уха и слуха

День Государственного флага Кыргызстана

События:

1861 — Император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

1875 — В Монреале, на катке «Виктория» состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой.

1920 — В Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом журналиста).

1955 — Элвис ПРЕСЛИ впервые появился на телевидении.

1987 — В Москве прошла презентация журнала «Бурда» на русском языке.

1995 — Создан Международный фонд спасения Аральского моря.

Родились:

1847 — Александр Белл — американский изобретатель, учёный, изобретатель и бизнесмен. Александр Белл долгое время считался изобретателем телефона, что и принесло ему всемирную известность. 11 июня 2002 года Конгресс США в резолюции № 269 признал, что первенство в этом изобретении всё-таки принадлежит итальянцу Антонио Меуччи.

1925 — Римма Васильевна Маркова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России (1994). В 2011 году участвовала в предвыборной кампании партии «Справедливая Россия» перед выборами в Государственную Думу Российской Федерации.

1940 — Георгий Мартынюк — актёр театра и кино, народный артист России. Всенародную славу Мартынюк приобрёл главным образом благодаря роли майора милиции Пал Палыча Знаменского в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».

1965 — Сергей Рост (настоящее имя — Серге́й Титивин) — российский актёр, сценарист, теле- и радиоведущий. Большую популярность принесла ему юмористическая программа «Осторожно, модерн!», в которой он не только исполнял и мужские и женские роли, но и в содружестве с Анной Пармас написал более 300 сценариев к ней.

1984 — Йоланди Фиссер, настоящее имя Анри Дю Туа — южноафриканская певица, актриса и рэпер. Вокалистка рэп-рейв-группы Die Antwoord. В 2014 году Фиссер снялись в фильме Нила Бломкампа «Робот по имени Чаппи».

1989 — Алина Ланина (Кизиярова) – российская актриса театра и кино, звезда сериалов «Тайны института благородных девиц», «СашаТаня»ю После небольшого затишья в 2016 году Ланина стала одной из главных героинь российского блокбастера «Защитники», который создатели позиционировали чем-то вроде «нашего ответа Мстителям от Marvel».