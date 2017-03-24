События 24 марта

24 марта в мире отмечают:

Всемирный день борьбы против туберкулёза

День штурманской службы ВВС России

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

События:

1802 — Английский изобретатель Ричард ТРЕВИТИК получил первый патент на паровоз.

1898 — Продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон» за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт ЭЛЛИСОН.

1949 — Впервые во время церемонии вручения «Оскаров» лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация «Гамлета».

1955 — В США установлена первая морская нефтяная вышка.

1998— В столице Италии Риме состоялась конференция на тему: «Знакомство с Казахстаном».

2001 — Выход первого релиза Mac OS X (операционная система производства Apple).

Родились:

1906 — Клавдия Шульженко, певица, актриса театра и кино, народная артистка СССР. На самом же деле песни артистки были разными, просто она научилась делать их «своими». За время блокады Ленинграда К. Шульженко дала свыше 500 концертов для солдат. Благодаря исполнению фронтовых песен «Синий платочек», «Давай закурим», «Друзья-однополчане» и других Клавдия Шульженко получила всесоюзное признание.

1945 — Кёртис Хэнсон, американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Более всего известен по таким фильмам, как «Рука, качающая колыбель», «Секреты Лос-Анджелеса», «8 миля» и другие. Замеченный критиками фильм «Секреты Лос-Анджелеса». Последний фильм был номинирован на девять «Оскаров», включая «лучший фильм» и «лучшую режиссуру», но выиграл всего две премии — за «лучший адаптированный сценарий» и «лучшую актрису второго плана» (Ким Бейсингер).

1950 — Александр Буйнов, эстрадный певец, народный артист России. Также является Народным артистом — Ингушетии (2004) и республики Северная Осетия — Алания. Важной для Буйнова оказалась встреча ещё в школьные годы с Александром Градским. Дебютировал как клавишник в созданной Градским группе «Скоморохи». Покинул группу в связи с уходом в армию.

1954 — Александр Серов, эстрадный певец, композитор, народный артист Российской Федерации. Он самостоятельно освоил фортепиано и поступил в музыкальное училище по классу кларнета. В сотрудничестве с композитором Игорем Крутым исполнил такие популярные музыкальные произведения, как: «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Я люблю тебя до слёз» и «Звездопад» на стихи Игоря Николаева.

1973 — Джим Парсонс, американский киноактёр. известный по роли доктора Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва». В 2015 и 2016 году стал самым высокооплачиваемым актёром телевидения по версии Forbes. 11 марта 2015 года получил звезду на «Аллее Славы».

1973 — Андрей Мерзликин, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. С осени 2016 года — ведущий цикла передач «Секретная папка» на телеканале «Звезда». Андрей хорошо катается на коньках, что было использовано во 2-м сезоне телесериала «Молодёжка», где он сыграл Максима Эдуардовича Стрельцова, главного тренера хоккейной команды «Ледяные короли», хоккеиста канадского клуба «Оттава».