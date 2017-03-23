События 23 марта

23 марта в мире отмечают:

Всемирный день метеорологии

День работников гидрометеорологической службы России

Германия — Лейпцигская книжная ярмарка (вторая по величине книжная ярмарка в мире после Франкфуртской)

События:

1839 — День рождения выражения «O.K.» (ныне — популярное «о’кей»)

1841 — В Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.

1876 — Яблочков П. Н. запатентовал электрическую лампочку.

1891 — Впервые была использована сетка на футбольных воротах.

1900 — Археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра.

2013 — Казахстанцы участвовали в акции «Час Земли», выключив свет с 20.30 до 21.30, чтобы показать необходимость объединенных действий для борьбы с изменением климата.

Родились:

1900 — Эрих Фромм — немецко-американский философ и психоаналитик. Фромм в 1920-е годы ввёл понятие, широко применяемое для характеристики современного общества, — «общество потребления». В 1925 году Фромм завершил обязательную психоаналитическую подготовку и открыл собственную частную практику. В целом Фромм был активным практикующим психоаналитиком на протяжении 35 лет.

1910 — Акира Куросава — японский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Акира Куросава по праву считается классиком японского кино, чьё творчество оказало огромное влияние не только на национальный, но и на мировой кинематограф. Причём за рубежом он всегда пользовался большей популярностью, чем у себя на родине.

1925 — Букетов Евней Арстанович — казахский химик-металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, член Союза писателей СССР. Автор более 50 изобретений, 10 патентов, ряда повестей о деятелях науки и культуры. Занимался переводами произведений мировой классики.

1926 — Арчил Михайлович Гомиашвили — советский и российский киноактёр, предприниматель, народный артист Грузинской ССР. Всенародная слава пришла к нему в 1971 году, когда он сыграл роль Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «12 стульев» — экранизации знаменитого романа Ильфа и Петрова. Также был одним из кандидатов на роль Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны».

1934 — Евгений Исаакович Клячкин — советский и израильский поэт, бард, эстрадный артист. Многие в СССР именно через песни Е. Клячкина познакомились с поэзией Иосифа Бродского, для которого в 1960-х гг. были закрыты все официальные возможности для публикации. Песни Е. Клячкина «Пилигримы», «Рождественский романс», «Ни страны, ни погоста…» до сих пор остаются признанными вершинами авторской песни.