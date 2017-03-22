События 22 марта

22 марта в мире отмечают:

Казахстан — Наурыз Всемирный день водных ресурсов

Международный день таксиста

Международный день Балтийского моря

События:

1874 — Впервые проводится игра в большой теннис.

1888 — Собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

1895 — В Париже братья Люмьер впервые показали специально приглашённой публике фильм. На белом экране зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев.

1904 — В лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

1907 — В Лондоне на улицах появились первые такси со счётчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта по данному счётчикам названия таксиметров (от французского слова «taxe» и греческого «metron», означающих соответственно «плата» и «измерение»). Показывавшие пройденное расстояние счётчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.

1951 — Создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

Родились:

1902 – Габит Мусрепов — казахский писатель, государственный и общественный деятель, один из основоположников национальной драматургии, переводчик, историк. Активно работал он и в области кинодраматургии. Еще в 1936 году в соавторстве с Всеволодом Ивановым и Беимбетом Майлиным написан сценарий для первого казахского художественного фильма «Амангельды».

1915 — Георгий Жжёнов — советский и российский актёр театра и кино. Долгое время у него не было ролей, в которых он мог бы раскрыть свой творческий потенциал. Но затем он начал много сниматься и был восстребован. Зрители запомнили его по роли автоинспектора в фильме «Берегись автомобиля», командира экипажа Андрея Тимченко в фильме-катастрофе «Экипаж» и мн.др.

1958 — Валерий Сюткин, певец, бывший солист группы «Браво». Время сотрудничества с «Браво» стало для певца периодом выработки собственного оригинального стиля, в котором он работает и по сей день. В текстах своих песен он использует сленг субкультуры «стиляг», а в музыкальном плане он ориентирован на американскую популярную музыку 1950-х годов.

1961 — Александр Цекало, российский музыкант, актёр, радио- и телеведущий, продюсер. В 1985 году вместе с Лолитой Милявской Цекало образовал кабаре-дуэт «Академия». Дуэт выступал на эстраде, в клубах и ресторанах, а к середине 1990-х годов «Академия» стала одним из самых популярных актёрских ансамблей. После распада кабаре-дуэта «Академия» в 2000 году А. Цекало принимал участие в ряде телевизионных проектов, в том числе популярной программе «Старые песни о главном».

1976 — Риз Уизерспун, американская актриса. Прорывом для неё стала роль Элль Вудс в комедии «Блондинка в законе». В 2007 году она заняла первое место среди самых высокооплачиваемых актрис в мире. Возмущённая настойчивостью папарацци, Риз вместе с Камерон Диас, Линдсей Лохан и Хэлли Берри собрала компромат на поведение фотографов и представила губернатору Арнольду Шварценеггеру, после чего был принят закон, с 1 января 2006 года ограничивающий права фотографов (вводящий штраф за фотографирование без согласия).