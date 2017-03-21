События 21 марта

21 марта в мире отмечают:

Всемирный день поэзии

Международный день лесов

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации Новруз

Международный день театра кукол Всемирный день социальной работы

События:

1925 — В американском штате Теннесси принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории ДАРВИНА, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

1962 — Как утверждают американцы, первым живым существом, совершившим катапультирование на сверхзвуковой скорости, стал бурый медведь. Мишку выкинули на высоте более 10 км и скорости почти 1400 км/час, а спустя 7 минут и 49 секунд он благополучно приземлился.

1986 — Началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с «миссией мира».

1999 — После 478-часового путешествия Бертран ПИККАР и Брайан ДЖОНС стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

2006 — Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

2014 — Совет Федерации ратифицировал договор о вступлении Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма к России.

Родились:

1750 — Иоганн Себастьян Бах — немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог. Бах написал более тысячи музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Бах не работал лишь в жанре оперы. Бах писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые произведения Баха являются обработками произведений других композиторов, а некоторые — переработанными версиями своих произведений.

1950 — Сергей Викторович Лавров — советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. Лавров любит играть в футбол, его любимая команда — Спартак (Москва). В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта со всей страны.

1958 – Гэри Олдмен— британский актёр, режиссёр, продюсер и музыкант. В 2000-е годы Олдмен принял участие в съёмках двух успешных франшиз, роли в которых стали прочно ассоциироваться с его именем. В серии картин о Гарри Поттере он сыграл волшебника Сириуса Блэка, а в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене предстал на экране в образе неподкупного полицейского Джеймса Гордона.

1967 — Максим Реалити, настоящее имя — Кит Палмер — британский музыкант, участник группы The Prodigy. Максим Реалити — голос группы The Prodigy, бессменный ведущий всех живых выступлений. Обладает жёстким, местами агрессивным вокалом. Максим с детства писал музыку. Он проявил себя не только как талантливый музыкант, но и как автор качественной содержательной социальной лирики.

1980 — Роналдо де Ассис Морейра, более известный как Роналди́ньо — бразильский футболист, выступает на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Ныне — официальный посол клуба «Барселона». В возрасте 7 лет Роналдиньо пошёл в футбольную школу Ланжендонк. Тогда же он получил своё прозвище, «Роналдиньо», что значит «маленький Роналдо», будучи самым младшим среди игроков самой юной команды «Гремио», куда он пришёл.