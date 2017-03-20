События 20 марта

20 марта в мире отмечают:

Международный день Франкофонии — всех говорящих на французском языке. В настоящее время Франкофония объединяет 56 членов

Международный День счастья

Тунис — День независимости

Международный день астрологии (International Astrology Day), ежегодно отмечаемый учеными-астрологами и энтузиастами

Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным

День весеннего равноденствия

События:

321 — Римский император Константин I Великий повелевает праздновать воскресный день (по древнеславянски «неделя»).

1833 — Вышло в свет первое полное издание романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

1921 — В Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1956 — Провозглашение независимости Туниса от Франции.

1969 — В британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

Родились:

1935 — Александр Бурганов, скульптор, действительный член Российской академии художеств, народный художник России, лауреат Государственной премии СССР, профессор Строгановки. Работы мастера находятся в коллекциях крупнейших российских и зарубежных художественных музеев.

1938 — Владимир Васильевич Ильин, советский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).

1948 — Александр Морозов, композитор, автор песен («Малиновый звон», «Пташечка моя»), основатель музыкального издательства Moroz Records.

1965 — Крис Уэдж, американский режиссёр и мультипликатор (серия «Ледниковый период»).

1968 — Екатерина Стриженова, российская актриса и телеведущая.

1976 — Честер Беннингтон, вокалист американской альтернативной рок-группы Linkin Park.

1984 — Фернандо Торрес, футболист сборной Испании, чемпион Европы и мира.