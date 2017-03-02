События 2 марта

2 марта в мире отмечают:

Международный день спички

День рождения компакт — диска

События:

1796 — Наполеон Бонапарт назначен командующим французской армией.

1923 — Вышел первый номер журнала Time.

1933 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кинг Конг».

1951 — Прошла первая игра всех звёзд NBA.

1964 — Группа «Битлз» приступила к съёмкам своего первого фильма A Hard Day’s Night. Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.

Родились:

1931 — Михаил Сергеевич Горбачёв, первый и единственный Президент СССР. Имеет ряд наград и почётных званий, наиболее известная из которых — Нобелевская премия мира 1990 года — «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

1938 — Вячеслав Зайцев, модельер. Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, в Бельгии, в Эстонии. Пять живописных и графических произведений В. М. Зайцева принадлежат Государственной Третьяковской галерее. Модели из коллекции «Как молоды мы будем» приобретены Музеем истории Москвы.

1962 — Джон Бон Джови, американский рок-музыкант, актёр. Если спросить у Джона Бона Джови, в чём разница между сочинением композиций для альбома Bon Jovi и своего собственного альбома, с ответом он не задержится.

«Когда вы делаете групповую запись, это совместная работа … это не всегда моя история, или его история, это становится нашей историей. Но на этот раз», — делает паузу Джон, — «Это исключительно мой голос».

1963 — Евгений Дятлов, российский актёр и певец. С 18 сентября 2016 года участвует в суперсезоне шоу перевоплощений Точь-в-точь, где соревнуются лучшие участники предыдущих сезонов. На сцене этого шоу он предстал в образах: Боно, Александра Серова, Александра Калягина.

1968 — Дэниел Рафтон Крэйг — английский актёр. Ролью, принёсшей Крэйгу широкую известность, стала роль агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Казино „Рояль“»: после очень длительного кастинга выбрали именно Дэниэла Крэйга. Очень много голосов было против кандидатуры Крэйга, ссылаясь на его несоответствие образу Бонда (светлые волосы, голубые глаза, рост ниже 185 см, «излишняя» мускулистость).

1969 — Михаил Пореченков, актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Получил известность после сериала «Агент национальной безопасности». Ведущий программ «Запретная зона» (ТНТ, 2003—2005), «Битва экстрасенсов» (ТНТ) — 1-7 сезоны.

1976 — Даниил Страхов, российский актёр театра и кино. В 2009 году широкую известность актёру принесла главная роль молодого Штирлица (советского разведчика Максима Максимовича Исаева) в телесериале «Исаев» режиссёра Сергея Урсуляка. Для этой роли Даниилу пришлось набрать 10 кг веса и одновременно тренироваться в спортзале. После съёмок он сбросил лишние килограммы.