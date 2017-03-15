События 15 марта

15 марта в мире отмечают:

Международный день защиты бельков

Всемирный день защиты прав потребителей

Япония, Праздник богатого года

События:

1603 — Французский исследователь Самуэль де Шамплен отправился в свою первую экспедицию в Канаду.

1684 — В Пекине освящена первая русская церковь.

1830 — Вышел 13-й номер «Литературной газеты» — последний, который редактировал А. С. Пушкин.

1892 — Американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.

1892 — Основан английский футбольный клуб «Ливерпуль».

1937 — В Чикаго открыт первый банк донорской крови.



1938 — В Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.

Родились:

1924 — Владимир Яковлевич Самойлов, актёр театра и кино («Свадьба в Малиновке», «Тени исчезают в полдень»).

1955 — Ди Снайдер, американский рок-музыкант, фронтмен глэм-метал группы «Twisted Sister».

1959 — Ренни Харлин (Харьола), финский и американский кинорежиссёр («Скалолаз», «Крепкий орешек-2», «Кошмар на улице Вязов-4») и продюсер.

1975 — Уильям Адамс (will.i.am), американский рэпер, музыкальный продюсер, филантроп, лидер группы «The Black Eyed Peas».

1977 — Джо Хан, диджей американской группы Linkin Park.

1988 — Дмитрий Амиризович Бикбаев, актёр Московского Театра Луны, бывший участник музыкальной группы «БиС».