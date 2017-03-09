Сколько жилья построят в Караганде в этом году

В 2017-м внешний вид некоторых районов Караганды изменится. На месте пустырей появятся жилые многоэтажки. В некоторых домах квартиры будут арендными, в некоторых – квадратные метры раздадут по программе молодым семьям, пишет karaganda-region.gov.kz

1128 семей планируют поселить в трех домах в микрорайоне Панель-Центр. Общая площадь их составит 59 квадратных метров. В этом же микрорайоне планируют построить 24-этажный жилой дом. Если все пойдет благополучно, то рядом с ним появятся еще шесть таких же.

В микрорайоне Шапагат достраивают блок-секции № 3-4 и № 8-11. Туда планируют поселить тех, кто лишился жилья после обрушения «Бесобы». Кроме этого, там же начали строительство третьей очереди жилого комплекса. В итоге должны сдать 288 квартир.

Для фонда арендного жилья в этом году планируют возвести пятиэтажку в 14-м микрорайоне. По плану в ней будет 60 квартир. На этой же площадке позже хотят построить еще три жилых дома.

Под строительство индивидуального жилья чиновники выделили 562 участка в микрорайоне Кунгей.

Отдельного внимания властей заслужил недостроенный дом по улице Белинского. Его строят в рамках программы развития регионов 2020, по направлению «молодая семья». Дело в том, что для завершения строительства не хватает 400 миллионов тенге. Вероятно, дом переведут в коммунальное жилье, чтобы работы можно было финансировать из городского бюджета.