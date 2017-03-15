Систему начисления пенсий в Казахстане кардинально изменят

В Казахстане кардинально изменится система начисления пенсий. Начиная со следующего года, специалисты впервые начнут учитывать не только стаж граждан, но и время их участия в пенсионной системе, передает «КТК».

Сам размер выплат в следующем году тоже вырастет. Базовая пенсия по сравнению с 2016-м изменится примерно на 45%! Но расти она будет постепенно. В этом году общее повышение составит 20%. А в следующем, после ожидаемого увеличения прожиточного минимума, пенсия подрастет вслед за ним. Ну и в июле 2018-го запланировано ещё одно пенсионное увеличение! Правда, точных цифр пока нет. По словам министра соцзащиты Тамары Дуйсеновой, на эти цели в бюджете заложено почти 150 миллиардов тенге. Охватит это изменение, по подсчетам чиновников, почти два миллиона человек.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

— С 1 июля 2018 года будет изменен механизм назначения базовой пенсии, которая будет определяться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе. В настоящее время размер базовой пенсии составляет 50 процентов от прожиточного минимума, а в законопроекте предлагается увеличить + с 50 до 54 процентов от величины прожиточного минимума.