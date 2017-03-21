Школьники разработали проект приюта для животных в Караганде

18 марта в одном из Карагандинских лицеев прошла посвященная ЭКСПО-2017 конференция «Содружество наук», в рамках которой был представлен проект приюта для животных.

Школьники представляли свои научные проекты, связанные как с изучением местной флоры и фауны, так и с просторами космоса и загадками пространства-времени.

Некоторые идеи оказались вполне осуществимы на практике. Например, проект одиннадцатиклассниц Ольги Новосельцевой и Ольги Гердт — бизнес-план по открытию в Караганде приюта для бездомных животных.

«Мы нашли помещение в 30-м микрорайоне, там есть пустырь и разрушенные здания», – рассказывает Ольга Гердт, – «По санитарным нормам здание приюта должно быть не ближе, чем в трехстах метрах от жилого комплекса. То здание, которые мы присмотрели, подходит. Его можно отреставрировать, там есть прилегающая территория, где можно построить открытые вольеры для крупных собак».

По подсчетам школьниц, для того чтобы открыть приют, им понадобится около полутора миллионов тенге, не учитывая расходы на аренду здания и ремонт. Чтобы приют приносил доход, там планируют открыть отель для животных – место, где можно будет оставить питомца на время отпуска, ветеринарную клинику, парикмахерскую для животных и площадку для занятий с кинологом.

«Пока нам нет 18, и мы не можем подписывать документы», – говорит Ольга Новосельцева, – «Но в дальнейшем мы планируем получить образование и открыть такой приют».

Еще один практичный проект разработали Валерия Зубкова и Евгения Новосельцева, ученицы 9-го класса. Они предложили засадить пирамидальным тополями участок трассы Астана – Алматы, проходящий через Караганду. Тем самым девушки планируют сохранить воздух чистым — ведь пирамидальные тополя неприхотливы и хорошо растут вдоль дорог, перерабатывая углекислый газ.

Всего, по плану школьниц, нужно высадить 12 тысяч деревьев. Потребуется на это примерно 36 миллионов тенге.

«Мы надеемся, что если проект одобрят, то деньги выделят, – рассуждает Евгения, – Кроме того, мы разговаривали с представителями организации «PosadiDerevo.kz», они готовы помочь нам с посадкой и поливом деревьев в течение одного года бесплатно».

Фото и материал — karaganda-region.gov.kz/