Школьник в Карагандинской области попал в больницу с алкогольным отравлением

Учащийся средней школы поселка Долинка попал в больницу с алкогольным отравлением. Мальчика в сопровождении педагогов доставили в клинику Шахтинска, передает nasha-yarmarka.kz.

Как сообщает издание, врачи поставили школьнику диагноз: алкогольное отравление. И вовремя: едва переступив порог медучреждения, 14-летний пациент потерял сознание. Мальчику была оказана необходимая помощь, сегодня его жизни ничего не угрожает. Но у полицейских и педагогов возникло множество вопросов.

«По словам семиклассника, по дороге в школу он нашел бутылку с желтоватой жидкостью, похожей на компот. Явившись в учебное заведение лишь на последние уроки, подросток решил выпить неизвестный напиток, предварительно дав его попробовать другу и понаблюдав: не отравится ли? Так как приятель не ощутил недомогания, сообразительный ученик сам употребил неизвестную жидкость, спрятавшись в школьной раздевалке. Что, разумеется, не осталось незамеченным педагогами. Странное поведение парня вызвало беспокойство у учителей, они срочно вызвали «скорую» и привезли его в больницу. ЧП произошло еще 22 февраля. Сегодня, по словам преподавателей, подросток чувствует себя отлично, а врачи подтвердили, что выпил подросток дешевое крепленое вино, обычно продающееся в тетрапакетах. Несмотря на клятвенное утверждение ученика, что выпивку он нашел по дороге в школу, устанавливается, кто продал алкоголь несовершеннолетнему», — пишет издание.

«Этому подростку 14 лет. Он всего год учится в школе Долинки, в седьмом классе, хотя по возрасту должен обучаться в девятом. Ребенок асоциальный, уже два года состоит на нашем учете. Мы не знаем, в браке или нет его родители. Мама работает вахтовым методом, вся родня живет в Долинке. Первые уроки он прогулял, а на последнем ученику стало плохо, и два педагога увезли его в больницу. Хотя никакого запаха алкоголя от него не было. Дети подтверждают, что видели у него бутылку с желтой жидкостью. Мать подростка считает, что ее сын выпил «крепленый компот». Где взял, не знает. Кто ему это продал, неизвестно. Сейчас этим занимается полиция», — сказал руководитель Шахтинского отдела образования Николай Онсович.