Сделать английский язык государственным предложили в Акорде

1 марта с этой идеей выступил руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков на совещании по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в Акорде.

Адильбек Джаксыбеков доложил Нурсултану Назарбаеву о предложениях, которые внесли граждане Казахстана по конституционной реформе, пишет «Forebs Казахстан».

«Активное обсуждение Конституционной реформы развернулось в социальных сетях. Свою точку зрения высказывали известные люди, члены Правительства, руководители государственных ведомств, общественные деятели, представители всех политических партий, творческой интеллигенции, популярные спортсмены. Рабочая группа фиксировала все мнения, вопросы и предложения, которые звучали на встрече с людьми, публиковались в СМИ и интернете. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса — куда любой желающий мог присылать свои материалы. Необходимо отметить, что граждане проявили высокую активность и заинтересованность. Это однозначно подтверждает еще раз правильность Вашего решения — обсудить Конституционные реформы в обществе,» — сказал в интервью журналистам Джаксыбеков.

Он отметил, что предложения поступали из всех регионов и практически от всех групп населения.

«Очень большое число предложений было получено буквально в последние дни. От граждан поступило боле 6 тыс. различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98 и охватывают все разделы основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом, вынесенным на всенародное обсуждение,» — пояснил Джаксыбеков.

По словам руководителя рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, все поступившие предложения были систематизированы в несколько блоков.

Так, по разделу, определяющему статус и полномочия главы государства поступило свыше 40 предложений, 88 предложений поступило в отношении полномочий парламента.

«В целом, граждане поддерживают необходимость усиления роли парламента при формировании правительства, люди даже предложили перейти к парламентской республике. Некоторые предлагают изменить порядок формирования парламента. В частности, избирать депутатов мажилиса по одномандатным округам, либо даже преобразовать парламент в однопалатный. Предлагается усилить требования к депутатскому корпусу, ограничить возможность баллотироваться более одного раза — повысить возрастной ценз для мажилисменов и сенаторов. Предложения по статусу и деятельности правительства в основном касались усиления его подотчетности перед парламентом. Речь идет об обязательном согласовании с мажилисом всего состава правительства. Также предлагалось, чтобы правительство отчитывалось не только перед мажилисом, а перед парламентом в целом», — сообщил Джаксыбеков.

По его словам, в отношении Конституционного совета было предложено изменить порядок его формирования, а также преобразовать в Конституционный суд.

Наибольшее количество предложений поступило по правоохранительному и судебному блоку — 2 148. В частности, ставится вопрос об усилении требований к судьям, повышения минимального допустимого возраста и стажа работы по юридической специальности. Предлагается изменить порядок формирования местных судов, судьи могли бы избираться гражданами. Значительное число обращений поступило по поправкам в 26 статью Конституции — касательно собственности.

» По этому вопросу была открытая дискуссия, мнения были разными — часть граждан положительно оценивает данные нормы, либо предлагает свою редакцию. Однако многие просят не вносить изменения в 26 статью. Также имеются предложения по усилению роли государственного языка. Придания английскому языку официального статуса,» — добавил Джаксыбеков. «Разброс мнений, которые высказали наши граждане, говорит о наших недочетах и недостатках в работе, в системе власти, говорит, чем мы должны дальше заниматься — особенно по правоохранительным органам. Мне тоже задавали разные вопросы, (…) по смертной казни,» — отметил Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, глава государства поручил рабочей группе рассмотреть все предложения и отсеять ненужные.