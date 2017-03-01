«Сарыарка» одержала вторую победу над «Звездой» в серии плей-офф ВХЛ

А «Торпедо» в Ижевске минимально проиграло «Ижстали» — 2:3.

Карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» провели третьи матчи в серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает Vesti.kz.

В Чехове «Сарыарка» обыграла «Звезду» со счетом 1:0. Единственную шайбу на 21-й минуте забросил Михаил Анисин.

«Торпедо» в Ижевске минимально проиграло «Ижстали» — 2:3. Хозяева открыли счет на 13-й минуте, отличился Кирилл Князев, затем дубль оформил Денис Полюдов (16-я и 25-я минуты). В составе «Торпедо» по шайбе забросили Константин Романов (39) и Александр Шин (41).

На данный момент и «Торпедо», и «Сарыарка» ведут в своих сериях со счетом 2:1. Следующие матчи казахстанские клубы проведут 1 марта в гостях. Встреча «Торпедо» начнется в 20:30 по времени Астаны, а «Сарыарки» — в 22:30.

В следующий круг выйдет та команда, которая первой одержит четыре победы.