«Сарыарка» и «Торпедо» проиграли в шестых матчах серии плей-офф ВХЛ

«Сарыарка» вылетела из турнира, а «Торпедо» предстоит провести решающий матч.

Карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» сыграли шестые матчи серии 1/4 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает пресс-служба лиги.

«Сарыарка» в гостях проиграла курганскому «Зауральу» со счетом 2:3. У казахстанского клуба шайбы забросили Валерий Поляков (30-я минута, в большинстве) и Иван Фищенко (32, в меньшинстве).

Борьба в четвертьфинале ВХЛ продолжается до четырех побед, счет в серии «Зауралье» — «Сарыарка» стал 4:2. Таким образом, «Сарыарка» завершила свое выступление в сезоне 2016/2017.

«Торпедо» в овертайме проиграло питерскому «Динамо». Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:4. Авторами шайб у казахстанского клуба стали Александр Шин (8), Никита Михайлис (34) и Евгений Рымарев (39). Все шайбы были забиты в равенстве.

Таким образом, счет в серии вновь стал равным — 3:3.

Решающий матч пройдет в Усть-Каменогорске 24 марта, начало в 18:30.