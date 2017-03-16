С сегодняшнего дня в Казахстане обещают похолодание

Синоптики прогнозируют похолодание в большинстве областей Казахстана. Прогноз погоды на 16-18 марта распространил РГП «Казгидромет».

Виной всему обширный антициклон, который будет определять погоду Казахстана в предстоящие трое суток. В большинстве областей синоптики прогнозируют погоду без осадков, похолодание и в ночные, и в утренние часы, туман.

«Понижение температуры связано с поступлением воздушных масс из Сибири, поэтому и температура ожидается ниже средних многолетних значений на 2-6 градусов. Лишь на западе республики температура будет близкой к норме», – рассказали в «Казгидромете».

В ближайшие три дня в Астане будет без осадков. Ветер 5-10 м/с, температура ночью -14-17 градусов, днём -5-8 градусов. Ночью и утром 16 марта в столице будет туман.

В Алматы в ближайшие дни также без осадков, переменная облачность. В ночное время туман. Ветер 0-5 м/с, температура ночью -2-4 градуса, днём +3+6 градусов.

В Караганде в ближайшие дни днём -6-8, вечером до — 16, в воскресенье температура понизится до — 18 градусов, переменная облачность.