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Пятилетний ребенок скончался от отравления угарным газом в Карагандинской области

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 4

В поселке Осакаровка Карагандинской области от отравления угарным газом скончался пятилетний мальчик, передает «Казинформ».

Мать погибшего мальчика с младшим трехлетним ребенком госпитализированы.

По информации Карагандинской областной станции «Скорая медицинская помощь», женщина, 1985 года рождения, доставлена в областной медицинский центр в Караганде, ребёнок, 2013 года рождения, помещен в детскую клиническую больницу.

«По предварительным данным, женщина и ее двое детей отравились угарным газом в частном доме из-за неисправного печного отопления», — сообщили в станции «Скорой помощи».

Погибший мальчик обучался в нулевом классе в мини-центре районной средней школы.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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