Председателя СПК «Сарыарка» осудили в Караганде

В Караганде осудили председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Сарыарка» Талгата Абильду. Он с двумя подельниками присвоил и растратил бюджетные миллионы, выделенные на покупку овощехранилищ для Карагандинской области, пишет корреспондент NV.kz

Приговор Талгату Абильде и двум другим фигурантам дела о коррупции суд вынес в конце февраля этого года. Нечистые на руку дельцы заключили с прокуратурой области процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимые призналась, что совершили коррупционное преступление, которое проходило с сентябре 2011 года.

Тогда и стало известно о выделении 200 миллионов тенге на приобретении двух овощехранилищ. В начале 2012 года менеджеру СПК «Сарыарка» Азату Мухамеджанову поручили найти объекты, которые можно было купить на предусмотренные деньги. Тогда у него и появилась идея приобрести овощехранилище подешевле, оформить документы на более высокую цену, а разницу забрать себе.Для этого, пишет корреспондент газеты «Новый вестник», Азат заручился поддержкой СПК «Сарыарка» Талгата Абильды.

К тому времени Азат Мухамеджанов уже нашел подходящее овощехранилище в Новоузенке Бухаржырауского района. Его фактическая цена – 19,9 миллиона тенге, апо бумагам должна была проходить сумма в 51,5 миллиона тенге.

Третьим фигурантом дела стал непосредственный начальник Азата Мухамеджанова Асхат Сыдырманов, который знал о том, что овощехранилище в Новоузенке не соответствует конкурсным требованиям и акту оценки, однако устранил эти препятствия, в результате чего стал соучастником хищения казенных денег в особо крупном размере.

На основании процессуального согашения Казыбекбийский районный суд признал всех троих сотрудников СПК «Сарыарка» виновными: Талгата Абильду и Азата Мухамеджанова – в присвоении и растрате бюджетных денег, а Асхата Сыдырманова – в пособничестве им. Первых двоих приговорили к 6 годам тюрьмы с лишением права работать на госслужбе в течение 5 лет после освобождения. А третьего наказали 5 годами лишения свободы. Суд решил эти сроки наказания считать условными.

Вместе с тем ко всем троим применили Закон об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана. Им сократили сроки на ¼. В итоге Талгату Абильде осталось отсидеть 3 года 11 месяцев и 10 дней, Азату Мухамеджанову – 4 года 5 месяцев и 28 дней, Асхату Сыдырманову – 3 года 9 месяцев. Суд учел то время, которое работники СПК «Сарыарка» провели под арестом.