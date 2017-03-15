Пожертвования в мечетях Карагандинской области возьмут на контроль

Все виды пожертвований в мечетях Карагандинской области будут контролироваться созданными общественными советами, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил на заседании консультативного совета по противодействию экстремизму в акимате Карагандинской области представитель прокуратуры региона Маргулан Калиакпаров, контролироваться будут все виды пожертвований — как денежные, так и в виде скота, вещей, продуктов.

«Предусмотрено создание общественных советов при городских мечетях из числа авторитетных аксакалов для контроля поступления пожертвований в мечети. Важно знать, на какие нужды тратятся пожертвования», — сказал начальник управления областной прокуратуры Маргулан Калиакпаров.

Как пояснили в управлении по делам религий Карагандинской области, тема контроля за пожертвованиями поднимается в стране периодически.

«Одни считают, что пожертвования контролировать нужно и говорят о прозрачности финансовых потоков. Другие считают, что считать деньги, отданные прихожанами, нельзя. Но в законе «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» не прописано о том, что государственные органы или общественные объединения имеют право вмешиваться в финансовую деятельность мечетей», — говорит руководитель отдела по работе с религиозными объединениями управления по делам религий Серик Тлекбаев. — В законодательстве четко указано, что религия отделена от государства».

Каков будет механизм контроля за пожертвованиями в мечетях Карагандинской области, начальник управления прокуратуры Калиакпаров не пояснил.