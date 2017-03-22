Попурри к Наурызу — необычное поздравление записали казахстанские артисты 

Коллектив программы «Қызық TIMES», группа Vidmen и певица Дана Кентай записали «Наурыз Mix» без помощи инструментов — все исполнялось акапелла, передает Tengrinews.kz.

«Мы всегда стараемся к празднику порадовать казахстанцев позитивными видео. Так было к 8 марта, 7 мая. В этом году с нашими друзьями решили записать такое попурри без помощи музыкальных инструментов. Думаем, это видео добавит в Наурыз казахстанцам немного хорошего настроения. Желаем всем с юмором и позитивом отмечать все праздники», — говорят телеведущие Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.