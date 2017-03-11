Поп-рок группа «Апрель» выступит в Караганде

Каверы на популярные зарубежные и российские хиты зазвучат в нашем городе 15 марта, в арт-клубе «Sadre».

«Апрель» — это слаженная команда профессиональных талантливых музыкантов.

В кавер-версиях известных песен гости клуба услышат интересную собственную подачу группы, ведь порой именно своя музыкальная трактовка и особая энергетика исполнителей дают песням новую жизнь, новое звучание, иной раз даже более яркое, чем у первоисточника.

К слову, «Апрель» делает это мастерски! Убедиться в этом все желающие смогут уже в среду, в 19:00.

Организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее — это шанс выбрать более удобные места. Телефон клуба: 8 700 350 3745.

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус!