Почти всем пострадавшим от обрушения дома в Шахане купили квартиры

Фонд помощи пострадавшим в посёлке Шахан Карагандинской области оплатил покупку 13 квартир из 14 необходимых, пишет informburo.kz

Члены попечительского совета, распределяющие деньги, которые поступают на счёт Фонда помощи пострадавшим в посёлке Шахан, оплатили стоимость 13 квартир. Жильё в основном покупали в Шахане и Шахтинске, ещё одну квартиру планируют купить в Караганде.

«Из 14 квартир, которые мы должны были приобрести, 13 мы купили, за всё уже рассчитались. 11 квартир мы купили, по двум сделали компенсацию. Осталась только квартира для Полины Андроповой, которая осталась сиротой в результате трагедии. Одна-единственная, кто сейчас без квартиры, но, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится», – сообщила председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова.

Родственники девочки решили купить квартиру Полине в Караганде. Проблема в том, что пока ни члены попечительского совета, ни родные девочки не могут найти подходящее жильё.

В 10 квартирах, которые пустуют в восстановленной части дома, идут ремонтные работы. Из них одна по закону должна перейти в коммунальную собственность, остальные после восстановления будут распределять среди нуждающихся.

Всего по данным Жамалы Мамерхановой, на счёт благотворительного фонда поступило более 177 млн тенге. Из них израсходовано 92 млн 057 тысяч 770 тенге, осталось 85 млн 166 тысяч 726 тенге. В качестве аванса за строительство модульной котельной оплачено 5 млн тенге.

«Всю сумму мы не даём пока, потому что по смете у нас там есть вопросы. Сейчас нашли организацию, которая проверит стоимость работ, всё просчитает, проверит смету», – отметила Жамала Мамерханова.

В ночь на 2 января в посёлке Шахан Карагандинской области произошло частичное обрушение многоэтажного дома. Девять человек погибло под завалами. Обрушение произошло в результате взрыва отопительного котла, который находился в подвале дома.