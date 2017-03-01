«Почему мы учим детей мыть яблоки, но не даем им основ информационной гигиены?»

Аналитическая группа «Кипр» и Фонд Сорос-Казахстан собрали на обсуждение экспертов, чтобы совместно попытаться ответить на вопросы: влияют ли группы в соцсетях, такие как «Синий кит» и «Тихий дом», на статистику подростковых самоубийств? Нужно ли вводить ограничения на доступ к интернету? И что на самом деле заставляет детей сводить счеты с жизнью? В Алматы прошло экспертное обсуждение на тему ««Синий кит» в игре против детей, сетей и общества», пишет e-event.kz.

Детский психиатр Сергей Скляр рассказал о том, что может вызвать в человеке суицидальные мысли. А они, как выяснилось, вовсе не такое редкое явление, как принято считать. Около 90% людей во всем мире хоть раз в жизни задумывались о том, что жить слишком тяжело. На самом деле, основные психологические причины суицидов — депрессивные состояния и алкогольная или наркотическая зависимость. Взрослый человек может свести счеты с жизнью, оказавшись в крайне тяжелой финансовой ситуации. Подростка могут довести безответная любовь, тяжелая атмосфера в школе, ссоры с родителями или друзьями.

Сергей много говорил об ответственности СМИ и их влиянии на статистику самоубийств. К примеру, при освещении суицида знаменитости подражательные самоубийства впятеро вероятнее, чем при гибели «обычного человека». Доказана связь количества относительного числа суицидов и попыток суицида с сообщениями СМИ.

Кстати, оказывается, в Казахстане количество самоубийств снижается, но СМИ об этом не пишут.

Эксперты считают, что журналисты развернули настоящую пропаганду этих самых «синих китов», но ведь, говорят они, если подросток хочет свести счеты с жизнью, он сделает это с соцсетью или без. Надо искать и устранять причины суицидальных мыслей. И очень важно не отмахиваться от ребенка, который внезапно сказал вам, что не хочет жить. Естественный страх человека перед этой темой заставляет родителя сказать что-то вроде: «Ты что, с ума сошел? Не дури! У тебя все есть, чем ты еще недоволен?» На самом деле, иногда достаточно просто выслушать ребенка и посочувствовать ему.

«Лучше укреплять факторы, которые защищают от суицида, чем устранять факторы, вызывающие их», — говорит Сергей.

Журналист Адиль Джалилов говорил, что число суицидов не зависит от соцсетей, оно зависит от проблем в обществе и у конкретного человека. Он считает, что проблему надо решать разумными методами, устраняя причину стрессов и депрессий. К примеру, когда в Финляндии начало расти число суицидов, и выяснилось, что это связано с недостатком солнца, в бизнес-центрах страны поставили солярии. Миллион соляриев на пять миллионов финнов! А британцы разработали программу по повышению интереса детей к чтению.

Главное, считает Джалилов, ни в коем случае не идти в сторону блокировки доступа к интернет-ресурсам. Это то, что может ухудшить экономическое положение страны. Тогда как рост доступности проникновения в Интернет может обеспечить до 1,3% от ВВП.

Руководитель АГ «Кипр» Ерлан Смайлов (да и большинство экспертов) считает, что блокировка — однозначно не выход. Надо обучать детей реагировать на информационные вызовы, прививать им навыки критического восприятия информации. «Почему мы учим детей мыть яблоки, но не даем им основ информационной гигиены?» — удивляется он. Ведь об этом можно было бы говорить, скажем, на уроках информатики, учить работать с информацией, а не закрывать соцсети. Но почему-то эти занятия совершенно не учитывают современные вызовы.

Интересными статистическими данными поделился замначальника Управления следственного департамента МВД Балтабек Куанышев. По его данным, с начала года в органы правопорядка поступило 70 обращений, связанных с вовлечением подростков в игры суицидальной направленности. 45 несовершеннолетних порезали себе руки. 61 уголовное дело было возбуждено по Статье 105 УК РК — доведение до самоубийства. Лидеры по попыткам суицида среди подростков вовсе не Алматы или Астана, а Атырауская область, ЮКО и ВКО.

Полицейские считают, что школьные психологи не в состоянии «уследить» за всеми учениками, и на это должны обратить внимание в Министерстве здравоохранения.

«Не может быть интернет виноват в том, что происходит!» — уверена социолог Татьяна Бажова. Она напомнила, что большое количество самоубийств подростков происходит в сельской местности, где и интернета толком нет. А причина тому — насилие всех видов, с которым ребенку не к кому обратиться, да и в голову не приходит: позор.

Руководитель проекта по профилактике суицидов TEEN Светлана Богатырева заметила, что «группы смерти» в соцсетях изначально были сделаны очень психотехнологично. То есть тот, кто их создавал, хорошо разбирался в психологии подростков и выстроил «игру» крайне грамотно. Так что вряд ли все это родилось стихийно, уверена Светлана.

Интересная дискуссия развернулась по поводу психологического портрета современного подростка. Президент Научно-образовательного фонда «Аспандау» Канат Нуров заявил, что нынешним детям чересчур активно внушают идею любви к себе, что делает их эгоцентриками, неспособными вынести малейшую попытку опустить им самооценку (что рано или поздно происходит в жизни любого человека). Путь выхода из депрессии и стресса — любовь не к себе, а к другим, помощь другим, — уверен Канат. Он добавил, что «Мать Тереза, например, депрессией не страдала».

«Еще как могла страдать», — возразила психотерапевт Ирина Волкова. И рассказала, что к ней на прием зачастую приходят очень социально ответственные, добрые и щедрые люди, которые при этом находятся в весьма депрессивном состоянии. «Все люди испытывают чувства», — объяснила Ирина. И добавила, что это неправда, будто в Казахстане нет культуры обращения к психологам. Обращаются, еще как! Но психологов на всех не хватает, нужны телефоны доверия, на которые можно посадить, например, студентов-психологов.

У блогера и специалиста по диджитал-маркетингу Андрея Съедина есть свой рецепт работы с подростками. Он отметил, что сейчас выросло поколение, буквально воспитанное соцсетями. Эти дети не читают ничего, кроме пабликов. Поэтому у них нет критического отношения к информации. Поэтому с тинейджерами, говорит Андрей, надо работать «на их поле», их методами. Например, сейчас в интернете уже стали появляться группы «дельфинов» — в противовес «китам» — тех, кто против суицидов. Вот примерно туда и надо идти психологам и педагогам.

«Когда детям нечем заняться, они лезут в интернет!» — так начала свое выступление общественный деятель Аружан Саин. Она посетовала на то, что в Казахстане утрачены инфраструктура детской занятости и человеческий капитал. Дети, чьи родители не могут себе позволить платить за их кружки и секции, остаются не у дел, предоставлены сами себе. Разумеется, у них теперь совершенно другие ценности. «Растут люди, которые не видят дальше своего гаджета, а ведь это они будут потом управлять страной!» — беспокоится Аружан. И добавляет, что в этих условиях нам нужно действовать так, будто стране объявили войну. И все бюджеты государства должны быть направлены на то, чтобы занять правильными делами молодежь и детей.