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По Темиртау катается украшенный цветами и шарами к 8 Марта трамвай

Алтынай Сарсенбаева 7 часов назад Комментировать 13

По Темиртау разъезжает украшенный цветами и шарами к 8 Марта трамвай.

Своеобразный подарок для женщин организовали сотрудники компании «АрселорМиттал Темиртау». Для женщин в праздничный день проезд в нарядном, экологически чистом транспорте бесплатный.

Для ветеранов металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» проезд в трамвае бесплатный весь год.

«Призываем всех автоледи оставить свои машины и пересесть на трамвай. Пересев на трамвай , женщины внесут вклад в улучшение экологической обстановки», — сказали в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Трамвайный парк в Темиртау функционирует с 1959 года. Это единственный парк в Казахстане, сохранивший свою профильную деятельность. Экологически чистый транспорт находится на содержании компании «АрселорМиттал Темиртау».

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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