По количеству работающих женщин Казахстан занимает второе место в мире

Доля экономически активных женщин в стране составляет занимательное число – 66,6%.

Казахстан занимает второе место в мире после Китая по количеству работающих женщин в стране, сообщает Baq.kz.

«Согласно статистическим данным, экономическая активность женщин Казахстана составляет 66,6%, мужчин – 77,2%. Казахстан уступает лишь Китаю в этом (67,7% и 80,1% соответственно. – Авт.). Казахстан также занимает второе место по доле работающих женщин – 49%», – сообщила управляющий директор АО НУХ «КазАгро» Лилия Мусина в ходе республиканской конференции на тему эффективного развития малого предпринимательства на селе.

По её словам, 20% женщин, или 700 000, работают в сфере сельского хозяйства, 19% – в сфере торговли, 9% – в промышленности и ещё 9% – в сфере здравоохранения и социальной службы.

В Казахстане ранее предлагали 70% Правительства страны сформировать из женщин. По мнению общественного деятеля Гани Касымова, страны, где большинство руководителей являются женщинами, процветают в экономическом плане. Он считает, что на руководящие должности исполнительной власти в Казахстане нужно назначать больше женщин.

В июле 2013 года в Казахстане вступил в силу закон «О пенсионном обеспечении», согласно которому повысился возраст выхода женщин на пенсию. Если раньше женщинам можно было уходить на заслуженный отдых в 58 лет, то теперь постепенно эту планку повышают до 63 лет. С 1 января 2018 года женщины будут выходить на пенсию по достижении 58 с половиной лет, с 2019 года — 59 лет. И так далее, пока планка в 2027 году не достигнет 63 лет.