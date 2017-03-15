Осторожно — фишинг! Банки Казахстана призывают клиентов быть бдительными

Участились случаи мошенничества с клиентами, поэтому руководители банков второго уровня просят клиентов быть внимательными и не оставлять свои персональные данные третьим лицам.

Как передает телеканал «Хабар24» со слов экспертов, одна из распространенных технологий обмана клиентов – фишинг. Суть его заключается в том, что мошенники на профессиональном уровне подделывают сайты банков, а затем рассылают клиентам письма с вредоносным кодом. Как правило, в сообщении содержится информация, в которой просят перейти по ссылке на фейковый сайт, и там подтвердить персональные данные. В некоторых случаях к ничего не подозревающим жертвам обмана обращаются по телефону и под разным предлогом узнают нужную информацию.