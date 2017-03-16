Остаток денег из фонда предлагают направить на вынос котельных из домов в Шахане

Как сообщила председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова, все вопросы пострадавших решены.

В частном «Фонде помощи пострадавшим в результате ЧС в поселке Шахан» остались 80 миллионов тенге, передает Today.kz.

Как сообщила председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова, все вопросы пострадавших решены: куплены новое жилье взамен рухнувшего при взрыве котла, бытовая техника, выделены средства на лечение пострадавших, каждая семья девяти погибших получила по одному миллиону тенге, пострадавшие – по 500 тысяч.

«Семьи пострадавших требуют, чтобы эти 80 миллионов тенге мы отдали им, разделив между ними поровну. Но мы полагаем, что это неправильно. Над привлечением средств работали исполнительные органы власти и сами члены фонда. Мы предлагаем направить оставшиеся средства на вынос внутридомовых котельных за пределы многоэтажных домов. Таких домов – 13. Ведь эту работу финансировать некому. Выделять средства государства незаконно, поскольку многоэтажки частные. Все расходы лягут тяжелым бременем на самих жильцов. Поэтому лучше направить оставшиеся деньги на решение отопительных проблем. По предварительным подсчетам, на эту работу потребуется порядка 70 миллионов», — отмечает Мамерханова.

Однако некоторые домкомы считают, что отопительные котлы лучше оставить в подвалах до появления в Шахане центральной котельной. Как известно, по программе развития регионов из республиканского бюджета на строительство котельной и теплосетей в поселке Шахан в виде целевых текущих трансфертов выделено 1,2 миллиарда тенге.

«Действительно, через несколько лет в селе появится центральная котельная. Но пока она будет строиться, жильцы 13 домов будут продолжать пользоваться автономными котлами, рискуя своими жизнями? Нельзя допустить повторения трагедии. За эти несколько лет, пока построят центральную котельную, может случиться аналогичный взрыв», — говорит Жамала Мамерханова.

На сегодня на счет фонда поступили 177 миллионов 804 тысячи тенге. Израсходованы 97 миллионов 702 тысячи 928 тенге. Таким образом, остаток составляет 80 миллионов 101 тысяча тенге.

Обрушение многоэтажного дома в Шахане

В ночь на 2 января в поселке Шахан близ Шахтинска произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек. Из-под завалов были спасены 32-летний мужчина и 11-летняя девочка. Эксперты предположительной причиной разрушения назвали взрыв в помещении котельной.

Для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим был открыт банковский счет.