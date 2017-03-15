Основы бизнеса и экономики в Казахстане начнут изучать со школы

Данная дисциплина появится в школьной программе 10 и 11 классов в 2017-2018 учебном году. Об этом в ходе встречи депутатов сената и госорганов по вопросам занятости населения сообщила заместителя директора Департамента технического и профессионального образования МОН РК Галия Даулетова.

Дисциплины по основам предпринимательства также введена в колледжах как дополнительный курс обучения, передает корреспондент Today.kz.

«Министерством разрабатывается проект типового учебного плана для 10-11 классов, в рамках которого в программу обучения будет включен учебный предмет «Основы экономики и предпринимательства». Учебная программа по данной дисциплине была разработана с участием представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — сообщила Галия Даулетова. — «В ТиПО, среднем образовании сейчас разработан учебный план. С нового учебного года он будет вводиться. Кроме того, в программе продуктивной занятости предусмотрен курс «Основы предпринимательства», рассчитанный на колледжи и учебные центры».

В этом году школы Казахстана вернутся к традиционным выпускным экзаменам, а в ЕНТ появится новый предмет — грамотность чтения.

С 2019 года учащимся 10 и 11 классов предстоит заниматься некоторыми предметами на английском языке.Как отметил в своем Послании народу Глава государства, тем самым продолжится поэтапный переход на трехъязычное образование.