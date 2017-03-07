Опрос: Сколько казахстанские мужчины готовы потратить на подарки к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня эксперты провели соцопрос о том, чего хотят в подарок казахстанские женщины и насколько щедрыми будут мужчины.

Сколько казахстанские мужчины готовы потратить на 8 Марта, выяснили эксперты информационно-аналитического центра СК Kompetenz. Агентство провело опрос с целью выяснить, что именно мужчины планируют дарить и насколько выбранные подарки совпадают с желаниями женщин.

В ходе опроса участников-мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет просили определить сумму, которую они планируют потратить на приобретение подарков, а также указать, что именно они собираются подарить. В свою очередь, участвующим в опросе женщинам предлагалось выбрать наиболее желаемый подарок.

Согласно анализу полученных в ходе исследования ответов, средняя сумма, которую участники опроса готовы потратить на приобретение подарков, составляет 8 257 тенге.

Большинство респондентов мужского пола, а это 39%, планируют дарить дамам цветы, 11% – парфюмерию и косметику, 9% – бытовую технику и современные гаджеты, 9% – подарочные сертификаты, 4% – украшения и драгоценности. Почти четверть респондентов или 19,5% опрошенных вовсе не собираются приобретать подарки», – сказано в отчёте аналитиков.

Наиболее желаемым подарком для казахстанских женщин являются цветы. 54% респондентов-женщин указали, что их всегда приятно получать. На втором месте (14%) ожидаемых подарков находятся духи и косметика, на третьем (11%) – подарочные сертификаты, на четвёртом (8%) – украшения и драгоценности. Замыкают пятёрку лидеров кондитерские изделия и конфеты.