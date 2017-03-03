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Официальная статистика заявляет о снижении цен на яйца, сахар и гречку

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 10

Год еще только начался, а уровень инфляции в Казахстане уже подбирается к двум процентам, сообщает «КТК».

Комитет по статистике обнародовал официальные данные о росте цен. Эта информация, как правило, всегда вызывает критику со стороны общественности, но альтернативы ей пока нет.

Итак, по сведениям статистиков, больше всего за первые два месяца года в стране подорожал картофель – сразу на 15 процентов. В целом овощи выросли в цене на 14. Цена говядины увеличилась на пять процентов, баранины – на четыре. Дорожают в Казахстане фрукты, молоко и хлеб. А вот куриные яйца, сахар и гречка, как утверждает официальная статистика, подешевели. Сфера ЖКХ не отстает от продовольственного рынка: увеличились в республике тарифы на канализацию, газ, отопление, свет и воду.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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