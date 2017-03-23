Необычная экспозиция появилась в музее Темиртау

В Карагандинской области рассказали про историю ЭКСПО, передает 24.kz

В краеведческом музее Темиртау появилась необычная экспозиция — 20 ящиков различных размеров. В каждом из них – достижения международных выставок разных лет. Сотовый телефон, стиральная и швейная машины, громкоговоритель — все эти предметы повседневного обихода когда-то стали открытиями ЭКСПО. Первая выставка состоялась более 150 лет назад в Лондоне. Тогда миру был представлен хрустальный дворец, спроектированный из железа и стекла. С тех пор ЭКСПО – международная площадка для демонстрации технологических достижений. В этом году в Астане страны-участницы будут делиться инновациями в сфере «зеленой» экономики.

Татьяна Хмелёва, старший научный сотрудник историко-краеведческого музея г.Темиртау: —

Сейчас уже более 100 стран мира собирают чемоданы, собирают кофры, в которых кроется оборудование, в которых кроются очередные открытия. И мы представили свои экспонаты в таких вот импровизированных кофрах. На каждом есть логотип – символ страны, которая будет участвовать в предстоящей выставке.