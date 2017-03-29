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Не для пешеходов: на улицах Караганды людям приходится ходить по проезжей части

Корреспондент 29.03.2017 1 Комментарий 115

В редакцию novoetv.kz обратились жители улицы Гастелло в Караганде с просьбой хоть как-то привлечь внимание к бедственному положению, с которым горожане сталкиваются каждую весну и осень.

По улице Гастелло на участке от Мустафина до Пригородной (выезд на Майкудук) места пешеходам нет. Подобная ситуация и у жителей улицы Терешковой. Дело в том, что по этим улицам активно сходит вода, и весь талый снег, прихватывая с собой землю и пыль, превращает и без того разбитые тротуары в непроходимые потоки грязи, а на данный момент — ледяные бугры.

Местные жители сетуют, что пройти по улице невозможно никак — приходится выходить на край проезжей части. Конечно же такие попытки добраться пешком до нужного места создают аварийные ситуации, однако другого выхода у людей не остается.

Летом, признаются жители Гастелло, немного получше — где-то вполне возможно пройти. Но весной и осенью дорог для пешеходов нет. Жильцы добавили, что зимой пешеходные дорожки тоже непроходимы — их попросту не чистят от снега.

В позапрошлом и прошлом году люди уже обращались в отдел ЖКХ весной, но там лишь пообещали в скором времени отреагировать, но, говорят жильцы, реакции ответной не последовало — лужи и грязь остались, став только глубже и шире. И другого выхода, кроме как вновь выходить на проезжую часть, у пешеходов не остается.

Мы уже отправили запрос по жалобам жителей в акимат. Чем же разрешится проблема улицы Гастелло — будем ожидать в ближайшее время.

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Автор: Корреспондент

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Один комментарий

  1. Арман
    29.03.2017 из 13:49

    Хорошо, что об этом хотя бы говорят. у нас, в прошлом году, на 26-м квартале, положили асфальт, и проезд между новоселов и абдирова к супермаркету «южный», теперь забит битком. проезд маленький, даже двум автомобилям проехать тяжело (зимой вообще там пробка, по очереди пропускают), а для пешеходов места нет. Родители, теперь не могут нормально отпустить детей в школу, приходится провожать и встречать. Водители носятся быстро, и круглые сутки. Хотя, во-первых, это проезд через жилую зону, здесь запрещен сквозной проезд, так еще и ограничение скорости в жилой зоне 20 км/ч, что почти все водители нагло игнорируют. если идешь, и на дороге две машины, то приходится отходить в дороги, а если продолжаешь движение, то тебе сигналят, и матерят.
    на просьбы, сделать пешеходные дорожки, в акимате сказали — это частный сектор, крутитесь сами.
    как будто наши жители не платят в бюджет налоги! то есть, в других частях города, делают все для облагораживания, а это мол наша частная территория. если частная, то пусть сделают так, что бы ездили на машинах только жители частного сектора, или хотя бы другие автовладельцы соблюдали правила!

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