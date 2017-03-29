Не для пешеходов: на улицах Караганды людям приходится ходить по проезжей части

В редакцию novoetv.kz обратились жители улицы Гастелло в Караганде с просьбой хоть как-то привлечь внимание к бедственному положению, с которым горожане сталкиваются каждую весну и осень.

По улице Гастелло на участке от Мустафина до Пригородной (выезд на Майкудук) места пешеходам нет. Подобная ситуация и у жителей улицы Терешковой. Дело в том, что по этим улицам активно сходит вода, и весь талый снег, прихватывая с собой землю и пыль, превращает и без того разбитые тротуары в непроходимые потоки грязи, а на данный момент — ледяные бугры.

Местные жители сетуют, что пройти по улице невозможно никак — приходится выходить на край проезжей части. Конечно же такие попытки добраться пешком до нужного места создают аварийные ситуации, однако другого выхода у людей не остается.

Летом, признаются жители Гастелло, немного получше — где-то вполне возможно пройти. Но весной и осенью дорог для пешеходов нет. Жильцы добавили, что зимой пешеходные дорожки тоже непроходимы — их попросту не чистят от снега.

В позапрошлом и прошлом году люди уже обращались в отдел ЖКХ весной, но там лишь пообещали в скором времени отреагировать, но, говорят жильцы, реакции ответной не последовало — лужи и грязь остались, став только глубже и шире. И другого выхода, кроме как вновь выходить на проезжую часть, у пешеходов не остается.

Мы уже отправили запрос по жалобам жителей в акимат. Чем же разрешится проблема улицы Гастелло — будем ожидать в ближайшее время.